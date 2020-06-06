STHS Possible Graduates 2020
Rhaja Nicole Abney
Sara Alice Agner
Kardarrious Shyquan Alewine
Evan Thomas Anderson
Caylin Marie Arbaugh
Stanton Lee Armstrong
Jaquarious Montrell Baker
John Lee Ballard IV
Coy Murray Barnes
Autumn Nicole Bates
Wyatt Chase Beagles
Anijah Lanae Bean
Mackenzie Rose Bell
Tatelyn Rae Benton
Mary-Charles D’Arcy Bledsoe
Jagger Zane Bodie
Willie Robert Bonds III
Abby Nicole Bowser
Saliyah Elease Brighthop
Antonio Tyrone Brown
Demonte’ Jaryle Brown
Ji’Keal Latrakus Brown
Ryan Mykia Brown
Marquise Tiwan Buckson
Brelyn Anna Lene’ Burt
Neely Lauren Busbee
James Stewart Butler Jr.
Marcus Antonio Butler
Shakoya Janae Callaham
Quimeka Lasha Campbell
Parker Hill Carroway
Havilah Abrielle Chandler
Hayden Earl Chrisco
Alexis Marie Clark
Patience Laderia Clark
William Tanner Clark
Elizabeth Ann Cleveland
Emily Caroline Cockrell
Trent Bryson Cockrell
Shelby Danielle Coleman
Hunter Robert Corley
Joshua Michael Coursey
Jennifer Cristino
Dalev’on Vantrez Culbreath
Ty Ellis Culver
Jolie Simone Daniel
LaNiydia Ger’Quaida Daniels
RaShonda DeAndra Daniels
Whitney Danielle Davis
Nataleigh Grace Deal
Ashley Kelley Deese
Taylor Jordan Driggers
Timothy Rashaun Drumming
Brianna Desiree Eubanks
Joshua Bruce Fagan
Amore’ Genesis Fletcher
Kristina Danella Foster
Dalton Allan Gallagher
Hannah Nichole Goodman
Justin Kyle Greene
Gabriel Marcin Grucela
Angel Guzman Chavez
Jenna Elizabeth Hall
Garret James Hammond
Kenya Denise Hammond
Kenyatta Antonio Hammond
Jequan Lavar Harris
Sha’taya Antonaye Na’Shele Harris
Latasia Catrice Harrison
Ikeyia Desiree Heflin
Daniel Padgett Herlong
Luis Angel Hernandez
Austin Cole Hidlay
Davont Rasheed Hill
Stanley Javin Hill
Christian Nikel Hillary
Bailey Julion Holbrook
Deontrez Malik Holland
Darriah Mahagony Holmes
Mackquez Travon Holmes
Matthew Grant Holmes
Denyziahe Robkese Hood
William James-Robert Hood
Xavier Rashod Jackson
Kevin James Johnson
Lasavion Arkease Johnson
Rhett Griggs Jolly
Demari Lee Jones
Kailey Marie Jones
Kennia Bershay Jones
Mackenzie Destiny Jones
Ratravious Geshawn Jones
A’Traveon DeQuan Key
Darnell Marquan Lambert
Destiny Shakera Landy
Anton Rashad Lovett
Lillian Elaine Mann
Jerome Jayshone Marshall
Colby Wayne Martin
Jabari Mikal Martin
Kevin Martinez-Ramirez
Jaheim Ahmad Mathis
Jeremy Leeroy Mathis
Nydiah Alexus Mathis
Emilee Michelle McAllister
Jasmine Dorothia McCain
Gabriel Keith McGhee
Aaliyah Marshay Mealing
Ariel Alexis Meriwether
Joi’ Ja’Layja Merriweather
Philip Elijah Merriweather
Jordan TyRese Middleton
Jahonna Ty’Ann Miles
Preston Lanham Miller IV
Ashley Lauren Mims
Sanyia Janaye Mosley
Lindsey Gayle Munson
Stewart Chance Murrell
Corey Conalla Norris Jr.
Emileigh Nicole O’Brien
Severino Ojeda Garcia
Carson Fess O’Shields
Katelyn Nicole Ouzts
Raymond Gordon Ouzts
Kardae Keishan Paige
Pearce Layne Parkman
Dlarence Jalen Parks
Brycen Dean Patterson
Andrea Olivia Payne
Emma Kathleen Pedersen
Turner Miles Peeples
Adan Pineda Regino
Joshua Moses Pixley
Jazmin Marie Polatty
Austin Phillip Brandon Powell
Hannah Rae Presley
Crystal Alexis Pressley
DeAnthanie Jamelle Quiller
Jarrett William Rauschert
Garret Allan Reville
Connor William Revis
Derek Langdon Rhodes
Miracle ShaMarion Roberts
Michael Da’Quan Robinson
Steven Kyle Rodgers
Christian Michael Rogers
Tyler DeWann Rolland
Darious Antonio Rouse
Kavon Valdez Rouse
Emily Kayce Rutland
Jacobi Marquis Satterwhite
Kianna Mercele Satterwhite
Juqwon Melik Sattlewhite
Anthony Jamerol Scott
Emma Grace Sexton
Braeden Christopher Sides
Anya One Smith
Kirsti Ashlynn Smith
Constance Shallia Stevens
Joshua Aquinas Stevens
Passion Tredasha Stevens
Richard Craig Stevens II
Challace Malachi Strauss
Hasiar Jamel Thomas
Torrence LaRon Thomas Jr.
Wyatt Scott Townsend
Jacob Ryan Trull
Jorge Guadalupe Velasco Valenzuela
Brianna Marie Walden
Taevon Darnell Walker
Iyanna Makayla Wallace
Matthew Phillip Wash II
Sanaiya Shakira Watkins
AMya Tamia Watson
Dante’ Kevon West
Robert Douglas West Jr.
Anouch Thomas James Wherle
Avery Kinnard Williams Jr.
Brianna Janiya Williams
Crystal Keara Williams
Jordan Denise Williams
Justin Terrell Williams
Keithmontrez Deundrecy Lemar Williams
Bailie Michelle Willis
Lucas Lane Wise
Michael Ryan Wood
Zanijah Janae Yeldell
Carrie Ann Yonce