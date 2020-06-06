Ana Luisa Albornoz
Alina Isabela Arashiro
Shay Crawford Arsenault
Kenneth Joshua Baker
Robert Chase Banks
Noah Tyler Fowler Barnett
Kate Elizabeth Barrett
Emily Alexis Bellah
Victoria Margaret Boggs
Noah Jabez Boynton
Eliyana Pearl Brown – Salutatorian
Haley Rebecca Brown
Mallory Claire Brunty
Frances Julie-Ann Justine Bullington
Billie Summer Burch
Michael Richard Burch
Hope Faith Butler
Jatonious Tyrez Butler
Kinley Kathryn Cain
Jackson Curtis Callaway
Kalie Danielle Carlisle
Shianne Faith Cartin
Ryan Ellis Chavous
Daniel Michael Childs
Dylan Wentworth Clarke
Taylor Michael Corbett
Ashley Nicole Crumback
Quinn Rowan Cundey
Sterling Christian Dement
Haleigh Rivers Doolittle
Keelie Arleyne Drabb
Duan Maurice Drummings
Jordan Lee Duncan
Majesty Sanaye Johnson El
Christian Tanner Faw
Christopher Thomas Fleury
Justin Tarik Freeman
Riley Elizabeth Fullam
Corey Tyler Gamache
Gavin Emmanuel Glass
Mackenzie Rochet Graham
Karrah Jean Guthrie
Daniel Brice Hall
Ronald Todd Hammett
Jared Amos Harper
Annabelle Lee Barrow Hartley
Brooke Camille Hattaway
Ethan Zachary Heath
Natalie Christine Hendrix
Destiney Racheal Herrin
Noah Christian Hicks
Sheldon Ray Hilsheimer
Adam Christopher Houk
Jennifer Lynn Howard
Ashleigh Nicole Huffman
Joshua Jordan Hughes – Valedictorian *
Megan Faith Hyer
Victoria Nicole Jackson
Evelyn McKenzie James
Julia Summerlee Janak
Emily Alise Johnson
Jacoby Handy Mince Johnson
Jessica Lee Johnson
Xavier Trinity Jones
Isabella Danielle Keenan
Jeslyn Elizabeth Key
Katelynn Rebecca Lillian Key
Victoria Kris Kohn
Dalton Michael Langley
Vincent Thomas Langner *
Gabriel Thompson Lepard-Barrow
Reagan Madison Lewis
Bryson T. Timothy Lowe
Bryson W. William Lowe
Pete Aaron Joseph Mack
Trevor Jesse Maddox
Anthony Michael Maisano
Sarah Eleanor Massey
Keziah Armani McAdoo
Miyah DeAndrea McCoy
K'Tron Tyrik Mical McKie
Wesley Dea Mikell
Kassidey Celeste Miller
Kenneth Morgan Miller
Anthony Ellis Monaco
Kelci Michelle Moyer
Bryant Thomas Noble
Fame Briggette O'Hara
Adrian Brooke Padgett
James Logan Parrish
Kyleigh Alysse Patton
Payton Rachael Pilz
Lauren Alexis Poharski
Alexyss Katelynn Poole
Jackson Edward Pruett *
Alex Yair Ramirez
Mary Gillianne Raynor
Bailey Karson Redd
Preston Blake Reed
Adidas Nyzeer Roberts
Katelyn Savannah Roberts *
Clayton Dean Roddy
Trenton Nicholas Roey
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Christian Hugh Ryan *
Kelton Vance Sapp
Levon Jesus Sauceda-Hayes
Jenna Elisabeth Saul
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Harmony Louise Schluter
Charlotte Grace Seawright
Colin Bennett Shafer
Landen Blake Shealy
Devin Grant Shelton
Kayden Brett Shirey
Bryson Allen Simmons
Kaylee Nicole Smart
Katie Elise Smith
Spencer Paul South
Marissa Juliett Ocampo Sprouse *
Martha Claire Still
Marcella Pauline Strasser
Lillian Raine Strawn *
Madeline Skyler Strawn *
Franklin Eldred Stuart
Idalis Selena Taylor
Sam William Thomas
Morgan Alexandria Thompson *
Curtis Jamal Tillman
Mayson Lamar Tillman
Yvonne Sue Tormala
Caleb Alexander Vaughn
Nathaniel David Vazquez
Carolina Vazquez-Bautista
Jada Zaurice Walker
Colby Bryce Welsh
Rebecca Brooke Widener
Brooks Alexander Wight
Donovan Trayvan Williams
Joshua Jamal Williams
Ansley Grace Willis
Aaron Nathaniel Oliver Grant Witmer
David Michael Witt
Alyssa Taylor Wood
Jackson Daniel Wray
DeMarkus Lavar Young
Haleigh Jean Yount
Honor Grads - *