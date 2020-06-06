Class of 2020
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Photo courtesy of Metro Creative

Nathan Mikell Anderson

Mark Christopher Bailey Jr.

Jireh Sydel Baines

Ashleigh Ny’asia Barker

Dawson Trace Baxley

Dy’Asiah Marie Black

Evan Todd Blankenship

Sydney Marie Bodiford

Jakob Benjahman Bragg

Kari Nicole Branch

Kylin Chayz Breeden

Collin Joseph Breland

Kiley Mae Bridgmon

Isaiah La’Roy Brooks

Ashanti Lakeiftya Brown

Khaleef Terrell Brown

Leah Danielle Brown

Mahalia Triana Brown

London Alaina Busby

Tyre’auna Mone’aye Buxton

Ena Jamaal Moleka Bynum

Au’Yonna Kylei Nariah Caldwell

Kayla A’Nassia Carr

Starr Alexandria Carstarphen

Alexis Madison Churchwell

Aaron Henry Cook

A’riyah Shanell Jaquira Creech

Dallyon Amad Creech

Luke Evan Creech

Selena Denise Creech

Skye Creech

Titus Markell Adran Creech

Zaria Tonai Creech

Zi’Kaya Tatiana Monae Crumley

Delyana Ryann Culp

Z’Niya Shanderia Daniels

Destiny Gabrielle Davila

Brayden Andrew Delk

Kirstin Renee’ Dobson

Charity LeeAnn Donaldson

James Cameron Rashad Donaldson

Tatiana Janie Marialuisa Donaldson

Charles William Dunbar V

Caleb Austin Epperson

Craig Parker Ferguson

Rickey Thomas Fife Jr.

Levi Kirby Flowers III

Desyonna Bre’asia Frederick

Evan Lee Frierson

Alaisha Unique Fullington

Tykeona Monique Gardner

Gracelynn Jane Gleaton

Tyshawn Malik Grant

Caroline Elizabeth Greene

Eriana Ja’Nae Greene

Carrington Olivia Grubbs

Tyriq Ra’Quan Harley

Olivia Bett Hartley

Logan Marie Hawkins

Donasia Abryill Hill

Emma Grace Hodge

Alee Denise Hooper

Jacob Michael Horn

Elizabeth Mae Hunter

Logan Renee Hutto

William Anderson Hutto III

McKenzie Lauren Jackson

Brandon James James

Jonathan John

Derik Dwayne Jones Jr.

Erica Ann Jones

Nasir Talik Jones

Briggs Willis Kearse

Nikitha Kondapeta

Brantlea Makenzi Kuglar

Taylor Mackenzie Lancaster

Shakira Marie McCaskell

Jireh Sha’lon McMillan

Janiya Nicole Mealing

Zadia Vhshay Miller

Thomas Bradley Miner II

Demond Marquise Mixson

Jenae Latrice Mixson

Gracie Madison Mock

Daniel Prabhu Deva Kumar Nethala

Aaryn Maliq Newberry

Alexandria Chanel Newberry

Irish Lataveya Nickens

Natalie Ann Nobles

Sai Durga Rithvik Oruganti

William Demmerick Outing Jr.

Katherine Elizabeth Palm

Kenzie Elizabeth Parler

Sha’Keryah Lashawn Passmore

Maya Juliet Peeples

Thomas Craig Pender

Dennis McDouglas Perry Jr.

Larry Jeavonne Paul Priester

Trayvehon Aalonjowon Priester

Sims Kathryn Ragsdale

Malaisha Ashanta Riddle

Destinee Imani Riley

Madisoon Rae Riley

Demitriah Tyjae Robinson

Robert Dae’Arthur Robinson

Aaliyah Janae Robinson-Harley

De’John Jyreik Sanders

Haley Breanna Sanders

Kearsten McKinley Sanders

Joshua Terry Alexander Searcy

Olivia Anne Shuler

Simone Janelle Sinclair

Collin Mitchell Sitton

Ruth Nyasia Smalls

Ernest Olindsey Smith II

Autumn Cierra Smoke

Maria Josefina Hernandez Spires

Trevor Matthew Stanley

Blake Troy Still

Colton Steven Still

Justin Toy Still

James Noah Sturkie

Haley Nicole Thames

Jevon Amilyon Thomas

Jakeria Renee Toney

Morgan Page Tucker

Mya Shiniece Tyler

Dequan Jamel Vice

Edgar Ramon Villalobos

Morgan Elizabeth Waide

De’ Shawn Lamont Watson

Maurice La’Quintin Watson

Devontay Arkeem Ways

Eddie Emmanuel Weatherspoon Jr.

Spencer Josef Webb

Alecia Monet Williams

Corneisha Knashae Williams

Jakavein Alexander Earnest Williams

Johnathan Tyler Williams

Isaiah Reheem Williams

Christopher James Williamson

Harlee Cathryn Yearry

Saylor Grace Zamora